СНБО передало на подпись Зеленскому новые санкции против соцсетей РФ

Президент должен принять решение о запрете соцсетей РФ.

Завтра, 15 мая, истекает срок запретных санкций против российских соцсетей Вконтакте, Одноклассники, Яндекс и других. Сегодня СНБО передало на подпись президенту пакет новых санкций о запрете данных ресурсов.

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Решение о продлении санкций в отношении Одноклассников, ВКонтакте, Яндекса и других российских ресурсов, Совет нацбезопасности и обороны Украины уже принял и передала документ на подпись президенту Украины.

Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности Mail.ru, ВКонтакте, Одноклассники и других. С целью введения в действие принятого решения соответствующий проект Указа Президента Украины передан в Офис Президента Украины, - сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Напомним, Рада одобрила продление запрета соцсетей РФ. Парламент предложил СНБО продлить действие санкций в отношении сервисов Mail.ru и социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники.

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