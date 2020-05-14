На пешеходном пункте пропуска “Шегини” всех проверят на COVID-19

Всех людей будут тестировать на коронавирус.

На пешеходном пункте пропуска на украинско-польской границе "Шегини-Медика", который вчера открыли для украинцев и поляков, всех будут проверять на коронавирус.

Читай также: Агентство ЕС внесло украинские аэропорты в список рисковых из-за пандемии

Об этом сообщает Страна из места событий.

Отмечается, что есть некоторые опасения у пограничников в связи с открытием единственного пешего перехода во Львовской области. Между тем, пункт пропуска "Шегини" не расширили. Наплыв людей может погрузить этот участок границы в хаос. Также украинская сторона опасается, что все карантинные меры, которых придерживались с начала эпидемии коронавируса, могут пойти насмарку.

Пешеходный переход в "Шегинях" будет работать с учетом требований карантина, то есть будут проверки на коронавирус, - заявил заместитель главы Львовской обладминистрации Тарас Грень.

Читай также: Почти 2 тыс украинцев в Польше просят об эвакуации, - посол

По данным источника издания, сейчас всем въезжающим делают экспресс-тесты на коронавирус.

Напомним, правительство открыло пешеходный переход "Шегини" на границе с Польшей. Отныне не нужно платить перевозчику, чтобы проехать 300 метров нейтральной полосы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.