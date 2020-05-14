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На пешеходном пункте пропуска “Шегини” всех проверят на COVID-19

Комментариев: 1
Всех людей будут тестировать на коронавирус.
Фото из места событий
Фото из места событий
Моника Вербовская

На пешеходном пункте пропуска на украинско-польской границе "Шегини-Медика", который вчера открыли для украинцев и поляков, всех будут проверять на коронавирус.

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Об этом сообщает Страна из места событий.

Отмечается, что есть некоторые опасения у пограничников в связи с открытием единственного пешего перехода во Львовской области. Между тем, пункт пропуска "Шегини" не расширили. Наплыв людей может погрузить этот участок границы в хаос. Также украинская сторона опасается, что все карантинные меры, которых придерживались с начала эпидемии коронавируса, могут пойти насмарку.

Пешеходный переход в "Шегинях" будет работать с учетом требований карантина, то есть будут проверки на коронавирус, - заявил заместитель главы Львовской обладминистрации Тарас Грень.

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По данным источника издания, сейчас всем въезжающим делают экспресс-тесты на коронавирус. 

Напомним, правительство открыло пешеходный переход "Шегини" на границе с Польшей. Отныне не нужно платить перевозчику, чтобы проехать 300 метров нейтральной полосы.

 

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Теги: граница, коронавирус, Шегини
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Комментариев (1)
Pepsomen    14.05.2020, 14:08
Оценка:  +2
Pepsomen
Давно всем разумным людям известно что экспресс-тесты не являются достоверным средством определения этой болезни.Но разве дебилы это знают?Конечно же нет.
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