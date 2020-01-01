Саакашвили в Facebook ищет “команду реформаторов”

Чиновник в соцсетях ищет себе команду.

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили в четверг, 14 мая, объявил о наборе “команды реформаторов” и разместил в сети форму для участия в конкурсе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму, - написал Саакашвили.

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Он также прикрепил форму для участия в конкурсе. Отмечается, что данную форму надо заполнить и отправить до 23:00 18 мая. Собеседования с потенциальными кандидатами будут проводиться из 19 мая в режиме онлайн или лично.

Напомним, в ОП признались, что опасаются действий Саакашвили. Трофимов пролил свет на отношение ОП и Саакашвили.

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