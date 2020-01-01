Микитася посадили под круглосуточный домашний арест

Микитась не внес необходимую залоговую сумму.

Высший антикоррупционный суд 14 мая частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и отправил бывшего президента “Укрбуда“ и экс-нардепа ВР Максима Микитася под домашний арест по делу об афере с жильем для Национальной гвардии. Суд изменил Микитасю меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда у себя в Facebook.

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“На подозреваемого возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение паспорт для выезда за границу; носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - до 14 июля 2020 года“, - говорится в сообщении.

Напомним, экс-президент “Укрбуда“ подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ. По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это, Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Напомним, ранее в Киеве протестовали вкладчики “Укрбуда“. Инвесторы разорившейся строительной компании митингуют в столице.

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