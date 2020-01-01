"Антиколомойский" закон: Нардеп Поляков подал в суд на спикера Рады

Один из противников принятого вчера закона о банках продолжает борьбу уже на судебном уровне.

В Окружной административный суд Киева поступил иск народного депутата Украины Антона Полякова к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и председателю Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Как указано в сообщении, Поляков просит суд признать противоправными действия спикера парламента Дмитрия Разумкова, который, по мнению истца, ненадлежащим образом организовал проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады нарушил положения Регламента в ходе рассмотрения проекта так называемого “антиколомойского закона“.

Также истец требует признать противоправными действия главы финансового комитета Рады Даниила Гетьманцева, который якобы не обеспечил соблюдения Регламента и закона во время заседания возглавляемого им Комитета, состоявшегося 30 марта. Нарушением Поляков считает включение в повестку дня комитета, рассмотрение и принятие решения по проекту вышеупомянутого закона.

Сейчас Окружной админсуд Киева решает, нужно ли открывать производство по этому иску.

Напомним, в среду, 13 мая, Верховная Рада приняла в целом законопроект о банках, также известный как “антиколомойский закон“. Среди прочего он делает невозможным возвращение Приватбанка его прежнему владельцу Игорю Коломойскому. Нардеп Поляков внес около 6 тысяч поправок к этому законопроекту, а после его принятия зарегистрировал постановление об отмене результатов голосования.

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