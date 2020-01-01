Зеленский: Необходимо открывать непродовольственные рынки

Глава государства отметил, что рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности.

На традиционном селекторном совещании по противодействию распространения COVID-19 в Украине был поднят вопрос об открытии непродовольственных рынков в стране. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения“, - отметил Зеленский.

Напомним, ранее по всей Украине прошли акции протеста торговцев против карантина. Работники непродовольственных рынков возмущены двойными стандартами властей при установлении карантинных ограничений.

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