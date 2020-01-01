В Украине резко выросло количество миллионеров

За прошлый год в Украине рекордно увеличилось число граждан, задекларировавших более 1 млн гривен дохода.

Количество граждан, которые задекларировали по итогам прошлого года доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с 2018 годом увеличилось на 27 % и составляет 5143 человека. Об это сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

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Традиционно наибольшее количество миллионеров регистрируется в городе Киеве (2194 человека), а также в Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек) и Днепропетровской (333 человека) областях.

Подавляющее большинство украинских миллионеров (70%, или 3609 человек) задекларировали от 1 до 5 млн грн. В основном источником их дохода стали операции с движимым и недвижимым имуществом, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилой наем и иностранные доходы.

В то же время рубеж в 1 млрд грн дохода за год смогли перешагнуть лишь трое граждан. Причем один из них задекларировал доход свыше 10 млрд грн.

sfs.gov.ua

Напомним, в марте средняя заработная плата в Украине составила 11 446 гривен, что на 5,5% (599 гривен) больше по сравнению с февралем текущего года и на 11,8% (1209 гривен) больше, чем за тот же месяц прошлого года.

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