На Донбассе погиб замкомандира 81-й десантно-штурмовой бригады

Мужчине было всего 30 лет.

В среду, 13 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил погиб 30-летний Андрей Суприган.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По словам львовского градоначальника, Суприган был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады, майором ВСУ. Андрей Суприган - рыцарь ордена Богдана Хмельницкого II и III степени, выпускник лицея им. Героев Крут и Академии Сухопутных войск.

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По словам Садового, погибший участвовал в боевых действиях на Донбассе с самого начала АТО.

Напомним, на Донбассе минами загрязнено 21 тыс км² украинской земли. На сегодняшний день правительственные группы по разминированию очистили более 35 500 га земель.

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