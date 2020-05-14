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На Донбассе погиб замкомандира 81-й десантно-штурмовой бригады

Комментариев: 2
Мужчине было всего 30 лет.
Андрей Супрыган
Андрей Супрыган
Facebook/ Андрій Садовий

В среду, 13 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил погиб 30-летний Андрей Суприган.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой. 

По словам львовского градоначальника, Суприган был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады, майором ВСУ. Андрей Суприган - рыцарь ордена Богдана Хмельницкого II и III степени, выпускник лицея им. Героев Крут и Академии Сухопутных войск.

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По словам Садового, погибший участвовал в боевых действиях на Донбассе с самого начала АТО.

Напомним, на Донбассе минами загрязнено 21 тыс км² украинской земли. На сегодняшний день правительственные группы по разминированию очистили более 35 500 га земель.

 

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Теги: Садовый, Супрыган, война, ООС
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Комментариев (2)
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Pepsomen    14.05.2020, 15:54
Оценка:  -1
Pepsomen
Очередная жертва алкогольного коронавируса...
Операторська    14.05.2020, 15:34
Оценка:  +1
Операторська
царство Небесне йому! Героям слава!
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