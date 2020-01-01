Кабмин дал разрешение на открытие непродовольственных рынков в Украине

Решение вступит в силу после публикации.

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в четверг, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

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По словам главы Минздрава Максима Степанова, эти изменения позволят восстановить полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

“Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что необходимо открывать непродовольственные рынки. Глава государства отметил, что рынки нужно открывать при условии соблюдения мер безопасности.

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