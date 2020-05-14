В Кривом Роге двое больных COVID-19 скончались после выписки из больницы

Главврача больницы отстранили от исполнения обязанностей.

Главврача больницы № 4 Кривого Рога Людмилу Мирянову отстранили от должности после того, как она выписала 15 человек с диагнозом Covid-19 на амбулаторное лечение.

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Об этом сообщает начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко в интервью сайту 34.ua.

Сразу же после выписки двое выписанных пациента умерли от онкологических заболеваний четвертой стадии.

Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главврача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка на данный момент туда переведена, - отметил Мурашко.

Местные журналисты застали Мирянову на рабочем месте. Ситуацию она отказалась объяснить.

На данный момент меня отстранили. Что будет дальше - не могу спрогнозировать. Комиссия работает, им предоставили все медицинские документы, - сказала Мирянова.

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Скандал также прокомментировал директор областного департамента здравоохранения Валерий Сердюк. Чиновник говорит, что главврач действовала согласно инструкции, которая приписана, но окончательное мнение будет после расследования.

В Днепропетровской ОГА изданию Радио Свобода отметили, что о вине главврача говорить рано.

Отправляя людей без симптомов в самоизоляцию домой, она таким образом, очевидно, руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях, - сказал глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

В медучреждении собираются протестировать всех медработников, которые контактировали с инфицированными. С 29 апреля на самоизоляции в терапевтическом отделении горбольницы № 4 находился 21 пациент и 6 медработников.

Напомним, в Черновцах динамика заболевания коронавирусом остается стабильно тяжелой, а городские больницы заполнены больными.

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