В Харькове покончил с собой 28-летний мужчина: детали

Мужчина бросился с моста на железнодорожную платформу.

В Холодногорском районе Харькова нашли тело 28-летнего мужчины, который бросился с моста на железнодорожную платформу.

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Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По предварительной информации, о теле, лежащем на железнодорожной платформе, копам сообщили в 21:30 12 мая. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Эксперты не выявили следов насильственной смерти.

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Тело мужчины направлено в морг, где будет установлена точная причина случившегося. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".

В соцсетях появилась информация, что погибшим оказался страдавший наследственным заболеванием Евгений Дерябин, которого искали с 12 мая

Напомним, в Киеве копы выбили дверь в квартиру, чтобы спасти суицидника. Мужчина пытался убить себя током, опустив электроприбор в наполненную водой ванну.

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