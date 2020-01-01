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В Харькове покончил с собой 28-летний мужчина: детали

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Мужчина бросился с моста на железнодорожную платформу.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Холодногорском районе Харькова нашли тело 28-летнего мужчины, который бросился с моста на железнодорожную платформу. 

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Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

По предварительной информации, о теле, лежащем на железнодорожной платформе, копам сообщили в 21:30 12 мая. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Эксперты не выявили следов насильственной смерти. 

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Тело мужчины направлено в морг, где будет установлена точная причина случившегося. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".

В соцсетях появилась информация, что погибшим оказался страдавший наследственным заболеванием Евгений Дерябин, которого искали с 12 мая

Напомним, в Киеве копы выбили дверь в квартиру, чтобы спасти суицидника. Мужчина пытался убить себя током, опустив электроприбор в наполненную водой ванну.

 

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Теги: самоубийство, полиция, суицид
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