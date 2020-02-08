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На Закарпатье пограничники стреляли по контрабандистам

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Группа контрабандистов при задержании оказала сопротивление.
На Закарпатье пограничники стреляли по контрабандистам
© dpsu.gov.ua
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На Закарпатье пограничники стреляли по контрабандистам
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Сотрудникам Государственной пограничной службы в Закарпатской области пришлось открыть огонь по машине контрабандистов, которые пытались автомобилем наехать на пограничников. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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Там отмечается, что инцидент начался с задержания 23-летнего жителя Рахова в гидрокостюме. Во время опроса он признался в контрабанде сигарет, рассказав, что сообщники должны послать за ним транспорт.

Через некоторое время за мужчиной действительно приехал Volkswagen Golf с иностранной регистрацией, однако его водитель отказался предоставить пограничникам какие-либо документы.

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Водитель Golf резко прыгнул в Passat. Совершив попытку наезда на пограничный наряд, мужчины оставили Golf на дороге и на Passat двинулись в сторону села Большой Бычков. С целью сохранения жизни и здоровья пограничники осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто беглецов, - говорится в сообщении.

При этом во время погони дорогу пограничникам преградил внедорожник Toyota Land Cruiser. За рулем машины оказался отец одного из контрабандистов, который начал бросаться на сотрудников ГПСУ и разбил лобовое стекло на их служебной машине.

Напомним, в начале мая на Львовщине пограничники стреляли по контрабандистам. Злоумышленники пытались нелегально переправить за границу партию медицинских масок.

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Теги: ГПСУ, Госпогранслужба, пограничники, стрельба, контрабанда, контрабандисты, Закарпатье
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