Львов всё-таки ослабит карантин после вспышки COVID в начале мая

Ранее отложенное ослабление карантина во Львове всё же состоится.

Во Львове, где ослабление карантина с понедельника пришлось частично отменить из-за вспышки коронавируса, всё же снимут часть ограничений. О таком решении городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил мэр Львова Андрей Садовый, информирует пресс-служба Львовского горсовета.

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Так, с 15 мая в городе заработают визовые центры, магазины по продаже одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу, а также непродовольственные рынки. А уже с 18 мая к этому перечню присоединятся магазины одежды, белья и обуви, которые работают в помещениях ТРЦ, и поликлиники всех форм собственности для оказания плановой амбулаторной помощи.

Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения – штраф и закрытия, - отметил городской голова.

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По словам Садового, мэрия и в дальнейшем отслеживает динамику заболевания коронавирусом во Львове. От нее будут зависеть дальнейшие решения города относительно карантина.

Лаборатории продолжают ПЦР-тестирование. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3 дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина, - добавил мэр.

Напомним, во Львове из-за стремительного роста числа больных COVID-19 городские власти решили оставить в силе часть карантинных ограничений, которые должны были отменить с 11 мая.

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