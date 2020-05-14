В Черновцах умер 5-месячный младенец с подозрением на коронавирус

ВИЧ-положительный мальчик страдал от порока сердца, к которому с недавних пор прибавилась двусторонняя пневмония.

У ребенка были серьезные проблемы со здоровьем depositphotos.com

В Черновицкой области зафиксировали смерть 5-месячного ребенка с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

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Отмечается, что 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию и подозрение на коронавирус. Мать не стремилась лечить сына, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице.

Помимо младенца в регионе за последние сутки зарегистрировали еще четыре смерти, связанные с коронавирусной эпидемией:

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Женщина 1937 г.р. из Герцаевского района. Имела двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. ПЦР-тест положительный. Умерла в Глибоцкой центральной районной больнице.

83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двустороннюю пневмонию. COVID-19 подтвержден. Умер в городской больнице №1.

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Женщина из Глибоцкого района, 1941 г. р. Имела двустороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Коронавирус у нее подтвержден. Умерла в областной клинической больнице.

Женщина 1968 г.р. из Сторожинецкого района. Болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ПЦР-тест положительный. Умерла в областной клинической больнице.

Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 98, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Черновцов заявил, что динамика заболевания коронавирусом в областном центре остается стабильно тяжелой, а городские больницы заполнены больными.

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