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“Слуга народа” накажет Тищенко за скандал с Велюром, - Корниенко

Комментариев: 3
Депутаты обсудят ситуацию с Тищенко.
Александр Корниенко
Александр Корниенко
Александр Корниенко/Facebook

Депутаты "Слуги народа" детально обсудят скандал с НиколаемТищенко из-за работы в его ресторана Велюр в разгар карантина. Наказание для нардепа выберут на следующей неделе во время заседания фракции.

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Об этом сообщил в интервью "Апострофу" первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам Корниенко, у депутатов монобольшинства до сих пор не было возможности обсудить скандал с Велюром, потому что Верховная Рада находится на карантине.

Я думаю, что когда будет следующее заседание фракции, то, наверное, мы этот вопрос поднимем. Я думаю, он будет в начале следующей пленарной недели, 18 мая, - отметил Корниенко.

Он утверждает, что президент Владимир Зеленский вызвал Тищенко к себе на жесткий разговор.

Николай штраф обещал заплатить, котлеты делает (для медиков, которые лечат больных коронавирус, - ред.), в общем искупает свою вину, - заверил нардеп.

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Напомним, Тищенко отрицает жесткий разговор с Зеленским из-за Велюра. Нардеп прокомментировал скандал и разговор с президентом.

 

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Теги: Тищенко, Корниенко, Велюр
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Комментариев (3)
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IrenaSH    14.05.2020, 18:43
Оценка:  +1
IrenaSH
Ничего николашке не будет. Он же свой, "ихний" то есть. Весь этот цирк для простачков.
Woodbrother    14.05.2020, 18:11
Оценка:  +1
Woodbrother
Накажут многомиллионной премией за ложения болта на законы Украины
Noblesse_obliger    14.05.2020, 18:07
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Да кто бля в этот цирк поверит????
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