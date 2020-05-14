“Слуга народа” накажет Тищенко за скандал с Велюром, - Корниенко

Депутаты обсудят ситуацию с Тищенко.

Депутаты "Слуги народа" детально обсудят скандал с НиколаемТищенко из-за работы в его ресторана Велюр в разгар карантина. Наказание для нардепа выберут на следующей неделе во время заседания фракции.

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Об этом сообщил в интервью "Апострофу" первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам Корниенко, у депутатов монобольшинства до сих пор не было возможности обсудить скандал с Велюром, потому что Верховная Рада находится на карантине.

Я думаю, что когда будет следующее заседание фракции, то, наверное, мы этот вопрос поднимем. Я думаю, он будет в начале следующей пленарной недели, 18 мая, - отметил Корниенко.

Он утверждает, что президент Владимир Зеленский вызвал Тищенко к себе на жесткий разговор.

Николай штраф обещал заплатить, котлеты делает (для медиков, которые лечат больных коронавирус, - ред.), в общем искупает свою вину, - заверил нардеп.

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Напомним, Тищенко отрицает жесткий разговор с Зеленским из-за Велюра. Нардеп прокомментировал скандал и разговор с президентом.

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