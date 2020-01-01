Ярославский привел в харьковский «Экополис ХТЗ» крупнейшую китайскую корпорацию

Сегодня, 14 мая 2020 г., группа DCH Александра Ярославского и ZTE Сorporation заключили Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Экополис ХТЗ». Cторонами подписания документа стали: от имени DCH - управляющая компания бизнес-парка «Экополис ХТЗ», от имени ZTE – украинское подразделение корпорации ZTE Ukraine. Церемония проходила в онлайн-формате по видеоконференцсвязи в связи с карантинными ограничениями в Украине. Об этом сообщает официальный сайт DCН.

Благодаря заключению Меморандума о сотрудничестве с группой DCH Александра Ярославского корпорация ZTE стала первым бизнес-резидентом «Экополис ХТЗ» в составе индустриального парка (промышленный кластер) и технопарка (IT и R&D-кластеры). В качестве перспективных направлений сотрудничества обозначены создание на территории «Экополис ХТЗ» офиса ZTE, R&D-центра, производственной площадки.

«Я очень горд тем, что сегодня мы делаем такое начинание, подписывая этот Меморандум с корпорацией ZTE. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным, и могу заверить, что в нашем лице вы нашли надежнейших партнеров. Вы являетесь первыми в деле развития технологического кластера «Экополис ХТЗ». Надеюсь, за вами придут и другие китайские компании – такие, к примеру, как Alibaba Group Джека Ма, большого друга нашего города», — заявил на церемонии подписания Меморандума Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

Вице-президент ZTE Corporation Сюе Бин в своем приветственном слове подчеркнул соответствие проекта «Экополис ХТЗ» стратегическим приоритетам своей компании. «Для ZTE большая честь стать частью инновационной деловой экосистемы «Экополис ХТЗ». Центральная идея этой инициативы — эффективность и высокотехнологическое развитие. И она созвучна с главными задачами ZTE в Украине и на глобальном рынке», — заявил он. Генеральный директор компании ZTE Ukraine Хуан Минси также выразил благодарность Александру Ярославскому за возможность стать первым бизнес-резидентом «Экополиса ХТЗ» и подчеркнул, что корпорация ZTE готова предложить свою экспертизу для реализации в Харькове проектов цифровой трансформации Smart City.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, присутствовавший на подписании в качестве почетного гостя, подтвердил, что городская власть оказывает всестороннюю поддержку проекту «Экополис ХТЗ». «Город будет полностью помогать в реализации инициативы группы DCH. Помогать будем не просто словами. Все проекты, которые рассредоточены по разным локациям, мы хотим объединить в едином компактном и стратегически удобном центре. Поэтому проект DCH «Экополис ХТЗ» включен в план развития города до 2030 года», - сообщил он.

Торговый представитель Китайской Народной Республики в Украине Лю Цзюнь, также почетный гость церемонии, положительно оценил сотрудничество ZTE и DCH. «ZTE является одним из лидеров китайского высокотехнологического сектора, группа DCH — одна из крупнейших и мощнейших бизнес-групп Украины, а город Харьков известен своими богатыми ресурсами развития для инноваций. Я очень рассчитываю на удачный запуск взаимодействия ZTE и DCH», — cказал он. Господин Лю Цзюнь также выразил готовность в будущем лично присутствовать на церемонии открытия «Экополиса ХТЗ».

В завершении онлайн-встречи Александр Ярославский поблагодарил мэра Харькова за поддержку на уровне города и подчеркнул значение «Экополиса ХТЗ» для экономики Украины в целом. «Харьков является лидером в сфере инноваций. Я благодарю мэра за то, что город постоянно работает с нами, чтобы «Экополис ХТЗ» был успешным. Об этом проекте я обязательно доложу и президенту, и премьер-министру. Уверен, они также будут курировать этот проект, который является не только городским, а имеет общенациональный масштаб».