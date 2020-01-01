Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Оккупанты на Донбассе заявляют о 522 случаях COVID-19

Комментариев: 0
На оккупированных территориях Донбасса счет заболевшим перевалил через полтысячи человек – по данным самих боевиков.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Pinterest.com

На оккупированных территориях Донбасса коронавирус выявлен более чем у 500 человек, также растет число летальных случаев. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Читай также: В Луганске вспышка коронавируса в больнице

Сообщается, что в оккупированных районах Донецкой области подтверждено 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении. Оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В то же время медики на оккупированной части Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 53 выздоровевших, при этом не приводятся данные о летальных случаях.

Таким образом, в целом на территориях, которые в настоящий момент контролируют боевики “ЛДНР“, ими заявлено 522 случая коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее командование ООС на Донбассе заявило о том, что боевики скрывают истинные масштабы эпидемии коронавируса в ОРДЛО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ОРДЛО, Донбасс, коронавирус, ДНР, ЛНР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь