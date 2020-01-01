Оккупанты на Донбассе заявляют о 522 случаях COVID-19

На оккупированных территориях Донбасса счет заболевшим перевалил через полтысячи человек – по данным самих боевиков.

На оккупированных территориях Донбасса коронавирус выявлен более чем у 500 человек, также растет число летальных случаев. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

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Сообщается, что в оккупированных районах Донецкой области подтверждено 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении. Оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В то же время медики на оккупированной части Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 53 выздоровевших, при этом не приводятся данные о летальных случаях.

Таким образом, в целом на территориях, которые в настоящий момент контролируют боевики “ЛДНР“, ими заявлено 522 случая коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее командование ООС на Донбассе заявило о том, что боевики скрывают истинные масштабы эпидемии коронавируса в ОРДЛО.

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