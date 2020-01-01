В Украине разрешили испытания еще одного препарата против коронавируса

Клинические испытания пройдут в больницах Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Киева и Одессы.

В Украине проведут клинические испытания Амизона для лечения больных COVID-19 CNN

Минздрав разрешил клинические испытания Амизона для лечения COVID-19. Приказ подписал министр здравоохранения Максим Степанов в четверг, 14 мая.

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - сказано в документе.

В приложение к приказу указано, что это должно быть "многоцентровое, двойное-слепое, рандомизированное, плацебо-контролированное исследование эффективности и безопасности препарата АМИЗОН® МАКС, капсулы 0,5 г, производства АО Фармак, в комбинации с базовой терапией, у пациентов с заболеванием COVID-19, вызванным вирусом SARS-CoV-2, средней степени тяжести".

Испытания будут проведены в следующих медучреждениях:

в КНП "Винницкая городская клиническая больница №1" и Винницком национальном медицинском университете им. Н.И. Пирогова на кафедре инфекционных болезней с курсом эпидемиологии;

в аллергологическом отделении КНП "Областная клиническая больница Ивано-Франковского областного совета";

в отделении пульмонологии КНП "Волынская областная клиническая больница Волынского областного совета;

инфекционном отделении КНП "Киевская городская клиническая больница №9" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации),

инфекционном отделении для взрослых КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета

отделении №2 КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница" Ивано-Франковского областного совета, и Ивано-Франковском национальном медицинском университете на кафедре инфекционных болезней и эпидемиологии,

в отделении №10 КНП "Городская клиническая инфекционная больница" Одесского городского совета, и Одесском Национальном медицинском университете на кафедре инфекционных болезней.

Напомним, что ранее в Украине появился первый донор плазмы крови, перенесший COVID-19. Из собранной плазмы должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат против коронавируса.

Также сообщалось, что Украина закупит американский препарат от коронавируса. Минздрав через дипломатические каналы ведет переговоры о закупке противовирусного препарата Ремдесивир.

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