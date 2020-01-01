Члены ЦИК продолжают получать огромные зарплаты в карантин

Чиновникам начислена материальная помощь, в разы превышающая верхний лимит оклада с премиями.

Руководство Центральной избирательной комиссии за апрель получило по 300-325 тыс. гривен, несмотря на ограничение зарплаты чиновников на период карантина верхним пределом в 47 230 грн. Об этом в четверг, 14 мая, сообщило информагентство Украинские новости

Как известно, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2020 год, установив максимальный размер выплаты для всех чиновников: не более 10 минимальных зарплат, которая сейчас составляет 4723 грн.

Ограничения действуют с апреля и до завершения карантина. Но они не учитывают выплаты помощи по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплату ежегодного отпуска.

Поэтому среди 17 членов ЦИК за апрель только двум было начислено по 47 230 грн зарплаты. Остальным 15 членам Комиссии за апрель начислено от 244,6 тыс. до 361,6 тыс. грн.

Председателю ЦИКа Олегу Диденко за апрель начислено 321 815 грн, включая 248,3 тыс. грн материальной помощи, 28,5 тыс. грн зарплаты за время пребывания в отпуске и 44 981 грн должностного оклада и надбавок.

Заместителю председателя ЦИК Сергею Дубовику начислено 325 тыс. грн: 251,4 тыс. помощи, 28,6 тыс. отпускных и 45 тыс. оклада и премий. Замглавы ЦИК Виталию Плукарю начислено 308,2 тыс. грн: 241,1 тыс. грн помощи, 26,6 тыс. за отпуск, 40,5 тыс. оклад и премии, секретарю ЦИК Елене Гатауллиной - 300 тыс. грн, из них 224,4 тыс. грн помощи, 32,9 тыс. грн отпускных и 42,7 тыс. грн оклада и премий.

Как сообщалось, ранее в ЦИК заявили о проблемах с подготовкой к местным выборам из-за недостаточного финансирования. По словам главы ЦИК Олега Диденко, из-за сокращения финансирования для проведения местных выборов может не хватить денег.

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