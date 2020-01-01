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В Закарпатье рухнула стена кинотеатра: 1 человек погиб

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Трагедия произошла во время демонтажа здания недействующего кинотеатра.
В Закарпатье рухнула стена кинотеатра: 1 человек погиб
© dsns.gov.ua
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В Закарпатье рухнула стена кинотеатра: 1 человек погиб
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При демонтаже здания недействующего кинотеатра в Закарпатской области под завалом оказалось два человека, спасти удалось одного. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуация.

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“14 мая около 16:35 в городе Виноградов во время демонтажа здания произошло обрушение стены и двух плит перекрытия, в результате чего под завалом оказалось 2 человека“, - говорится в сообщении.

Одного человека спасателям удалось вытащить из-под завала и передать медработникам в удовлетворительном состоянии. В 17:15 из-под обломков достали тело второго человека. К сожалению, медработники констатировали смерть.

Напомним, неделю назад на Харьковщине ребенок погиб под песчаным обвалом. Дети играли в песчаном карьере, когда случился обвал. Погибла 8-летняя девочка, еще двух детей удалось спасти.

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Теги: обвал, кинотеатр, смерть, Закарпатская область
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