Стали известны имена погибших спецназовцев в зоне ООС

Майор Андрей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко служили в одном из подразделений Сил специальных операций.

В Донецкой области во время занятий в тылу погибли два украинских спецназовца – майор Андрей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко. Об этом в четверг, 14 мая, сообщила пресс-служба Лицея имени Героев Крут во Львове.

"Вчера, 13 мая, возле Краматорска трагически погибли два военнослужащих: наш выпускник, заместитель командира воинской части майор Суприган Андрей Валерьевич, а также еще один военнослужащий из состава Сил специального назначения – сержант Кузьменко Дмитрий Павлович", – говорится в сообщении.

Указано, что выпускник лицея Андрей Суприган выполнял ряд боевых задач в различных точках фронтовой полосы на Луганщине и Донетчине. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых операции был награжден орденом Богдана Хмельницкого III и II степеней.

Бывшая военнослужащая 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вика Лушпинская написала на своей странице в Facebook, что Суприган погиб во время десантирования в воду.

В свою очередь командование Сил специальных операций подтвердило, что Суприган и Кузьменко служили в "одном из подразделений" ССО.

Напомним, за сутки 13 мая сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены.

Позже стало известно имя бойца, который погиб от пули вражеского снайпера.

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