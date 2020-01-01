На Закарпатье рухнуло здание, есть жертвы
Группа рабочих проводила демонтажные работы в здании недействующего кинотеатра, одна из стен рухнула вместе с крышей.
В Виноградове Закарпатской области во время демонтажных работ рухнуло неработающее здание кинотеатра, в результате чего один рабочий погиб, одного удалось спасти, сообщает ГСЧ.
Обрушение произошло около 16:35. В 17:15 из-под завала достали тело погибшего. Спасенного мужчину передали медикам.
Cмотрите фотогалерею: На Закарпатье рухнуло здание, есть жертвы
На прошлой неделе в Одессе обрушился аварийный флигель дома. Никто не пострадал, но 21 человек остался без жилья.
Перед этим в Одессе обвалился дом-памятник архитектуры.
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