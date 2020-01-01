На Закарпатье рухнуло здание, есть жертвы

Группа рабочих проводила демонтажные работы в здании недействующего кинотеатра, одна из стен рухнула вместе с крышей.

Одного из рабочих удалось спасти из-под завалов, другой - погиб ГСЧС

В Виноградове Закарпатской области во время демонтажных работ рухнуло неработающее здание кинотеатра, в результате чего один рабочий погиб, одного удалось спасти, сообщает ГСЧ.

Обрушение произошло около 16:35. В 17:15 из-под завала достали тело погибшего. Спасенного мужчину передали медикам.

На прошлой неделе в Одессе обрушился аварийный флигель дома. Никто не пострадал, но 21 человек остался без жилья.

Перед этим в Одессе обвалился дом-памятник архитектуры.

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