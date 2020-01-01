Гроб в экскаваторе, лицо Трампа и саперы: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 14 мая 2020 года.

В Великобритании тело в гробу привезли на кладбище в ковше экскаватора

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Кагарлыке изъяли сотни вазонов конопли, а в Харькове взорвали банкомат.

Саперы ВСУ разминируют горевшие арсеналы, а в Киев доставили раненных из ООС.

В Николаеве всю ночь спасали пациента с COVID-19, а в Николаевской области столкнулись два авто Volkswagen.

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