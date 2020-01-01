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Гроб в экскаваторе, лицо Трампа и саперы: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 14 мая 2020 года.
В Великобритании тело в гробу привезли на кладбище в ковше экскаватора
В Великобритании тело в гробу привезли на кладбище в ковше экскаватора
Cмотрите фотогалерею Гроб в экскаваторе, лицо Трампа и саперы: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Кагарлыке изъяли сотни вазонов конопли, а в Харькове взорвали банкомат.
 
Саперы ВСУ разминируют горевшие арсеналы, а в Киев доставили раненных из ООС.
 
В Николаеве всю ночь спасали пациента с COVID-19, а в Николаевской области столкнулись два авто Volkswagen.
 
 

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Теги: ДТП, фото, гроб, фоторепортаж, ВСУ, Коронавирус, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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