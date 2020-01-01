Гроб в экскаваторе, лицо Трампа и саперы: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 14 мая 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Гроб в экскаваторе, лицо Трампа и саперы: фото дня
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 14 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Кагарлыке изъяли сотни вазонов конопли, а в Харькове взорвали банкомат.
Саперы ВСУ разминируют горевшие арсеналы, а в Киев доставили раненных из ООС.
В Николаеве всю ночь спасали пациента с COVID-19, а в Николаевской области столкнулись два авто Volkswagen.
Смотрите также: Дым в ВР, протестные лучи и драконы: фото дня 13 мая.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент