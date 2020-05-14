С 2014 года в рядах СБУ выявили более 1,6 тысячи предателей

Большинство СБУшников, изменивших присяге, встали на сторону агрессора во время аннексии Крыма и вторжения россиян на Донбасс.

С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено 1,6 тыс. предателей. Об этом пишет “РБК-Украина“ со ссылкой на ответ, который предоставило ведомство на журналистский запрос.

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За время российской агрессии преступления против основ национальной безопасности Украины совершили 1639 сотрудников СБУ. При этом СБУ сама вела расследование по 26 бывшим своим работникам. На сегодняшний день продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили только трое.

Большинство из 1639 предателей перешли на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известные – бывший командир донецкого управления спецназа “Альфа“ Александр Ходаковский, ставший одним из главарей “ДНР“, и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет “ЛНР“.

Напомним, самый недавний громкий случай разоблачения предателя в рядах СБУ относится к событиям 14 апреля 2020 года, когда украинские правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов по заказу ФСБ России.

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