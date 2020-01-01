Во Львове подготовили пять этапов вывода культуры из карантина

Выводить львовскую культуру из карантина будут в течение пяти месяцев, говорят в местном горсовете.

Во Львове снимать карантинные ограничения с культуры будут в пять этапов. Об этом заявил заместитель городского главы по вопросам развития Андрей Москаленко, передает пресс-служба Львовской мэрии в четверг, 14 мая.

План разработал Львовский горсовет вместе с представителями различных культурных сред Львова.

"Еще никогда так одномоментно не закрывались театры, музеи, библиотеки, галереи ... двух месяцев назад. За это время все соскучились по культуре оффлайн. Последние недели было много встреч с руководителями и лидерами различных культурных институтов, и уже сегодня можем показать наработанные 5 этапов выхода культуры из карантина", - сообщили в мэрии.

Если распространение коронавируса будет замедляться, а правительственные запреты будут ослабляться, культура Львова выйдет из карантина по такой схеме:

Этап 1 - Май

Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище

Запуск автокинотеатров

Театры начнут восстановление репетийий

Открытие выставок под открытым небом

Открытие уличных экспозиций

Этап 2 - Июнь

Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга)

Открытие народных домов (индивидуальные занятия)

Открытие молодежных центров

Возможность проведения событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах)

Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей

Открытие кинотеатров под открытым небом

Восстановление работы дополнительного количества музеев

Этап 3 - Июль

Проведение концертов и театральных представлений на открытом пространстве

Этап 4 - Август

Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченной количество людей

Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколам) - с ограниченным количеством людей

Этап 5 - Сентябрь

Открытие музыкальных и художественных школ

Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии

Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок

Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельным протоколам.

Напомним, что ранее во Львове сняли часть ограничений. Запрет на работу салонов красоты может быть возобновлен в случае нарушения карантинных правил.

Также сообщалось, что во львовский паб пришла толпа посетителей после ослабления карантина. В соцсетях опубликовали фото множества людей на террасе заведения - это вызвало бурю возмущения, и заведение закрыли.

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