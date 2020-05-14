Без Украины. Переговоры по Донбассу в Германии

В условиях карантина из-за коронавируса и закрытых границ заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак прилетел в Берлин поговорить о Донбассе.

Коронавирус – не повод сворачивать мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Украина вышла с предложением повысить представительство в трехсторонней контактной группе в Минске. После чего главный российский переговорщик по донбасскому кейсу Дмитрий Козак отправился на переговоры в Германию.

Сам факт, что в условиях полного отсутствия личных визитов высокопоставленных чиновников и лидеров стран за границу Козак поехал в Берлин уже вызывает удивление. Это крайний случай. То есть в его переговорах с российской стороной возникла насущная проблема?

Корреспондент.net разбирался в деталях переговоров.

По приглашению Берлина

Козак подчеркнул, что приехал по приглашению немецкой стороны. Не стал скрывать он и тот факт, что консультации касались именно вопроса Донбасса.

"Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров в "нормандском формате", и в Трехсторонней контактной группе в Минске. Будут предоставлены соответствующие сигналы... Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, за решением множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в "нормандском формате", - сказал он.

Впоследствии официальную информацию предоставили и в пресс-службе немецкого правительства. Там пояснили, каким образом Козак смог прилететь в ЕС, находясь под санкциями.

"В Европейском союзе предусмотрены определенные исключения и процедуры при блокировании въезда, в том числе предварительная информация других государств-членов. Исключения касаются, например, переговоров о решении конфликта на востоке Украины. Эти правила были соблюдены", - заявил представитель ведомства.

Реакция на действия Украины?

Как раз перед визитом Козака президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации на переговорах в Минске – он состоит из Леонида Кучмы, первого вице-премьера Алексея Резникова и заместителей министров и депутатов. Столь серьезное повышение статусности делегации имеет целью придать импульс переговорам в Минске. Одновременно Украина рассчитывает на соответствующее усиление делегаций и с российской стороны.

После появления этой информации глава Офиса президента Андрей Ермак дважды проводил телефонные переговоры с советниками лидеров "нормандского формата" - Германии, Франции и России. Со стороны России таким советником выступает именно Дмитрий Козак. Темой этих разговоров были именно изменения с украинской стороны в работе ТКГ. Ермак предложил на следующем заседании ТКГ согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ соответственно к предложениям украинской стороны.

Реакция в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна заранее знала о визите Козака в Берлин, и будет знать о том, как он прошел, поэтому ни о каких играх за спиной Киева речь не идет.

" У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной здесь речь не идет. Наоборот, мы благодарны немецкой стороне за усилия по привлечению российской стороны к диалогу и поиску конструктива", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что тема разговора в Берлине очевидна: почему нет прогресса в выполнении Минска.

"Украинская сторона демонстрирует проактивный подход и решительную настроенность на мирное урегулирование, предлагает новые инициативы, в частности повышение уровня представленности ТКГ. Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова", - пояснил глава МИД.

В тоже время бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает визит Козака в Берлин негативным сигналом: “Cам факт, что закрытой телефонной связи для переговоров недостаточно, свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем. Это очень беспокоит… Германия точно понимала, каким может быть медийный эффект от этого визита в Украину, и все равно пошла на это.Возможно, это сигнал Украине держаться Нормандского формата и "не увлекаться" двусторонними контактами”.

Однако, по мнению Климкина, мог Козак говорить в Берлине и не только об Украине.

“Думаю, что тему Северного потока-2 тоже вниманием не обошли, особенно идеи, как обойти санкции США. Козак является одним из наиболее приближенных к Путину людей и для таких дискуссий подходит”, - полагает экс-министр.

Вместе с тем, эксперт фонда Демократические инициативы Мария Золкина уверена, что ничего страшного в визите Козака в Берлин для Украины нет – “зондаж компромиссов был причиной этого не слишком тайного визита”.