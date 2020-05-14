Кернес хочет дезинфицировать людей в харьковском метро

Городской мэр сообщил, что метро необходимо открыть, потому что в наземном транспорте тесно и душно.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о важности открытия метро и о том, что пассажиров подземки неплохо было бы дезинфицировать.

"Мы могли бы поставить там определенные заслоны и кабинки для санитарного контроля для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая, как говорится, не испачкает их одежду", - сказал мэр города.

По его словам, подземка – это самый безопасный и удобный вид транспорта в городе с миллионным населением.

"Логика простая: метро необходимо открыть. Наземный транспорт чем-то отличается от подземного? В подземном – вытяжка лучше. Из-за послабления карантина люди начали ходить на работу, они едут в наземном транспорте, где тесно и душно", – подчеркнул Кернес.

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