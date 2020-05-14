Кернес хочет дезинфицировать людей в харьковском метро
Городской мэр сообщил, что метро необходимо открыть, потому что в наземном транспорте тесно и душно.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о важности открытия метро и о том, что пассажиров подземки неплохо было бы дезинфицировать.
"Мы могли бы поставить там определенные заслоны и кабинки для санитарного контроля для того, чтобы пассажиры могли проходить санобработку, которая, как говорится, не испачкает их одежду", - сказал мэр города.
По его словам, подземка – это самый безопасный и удобный вид транспорта в городе с миллионным населением.
"Логика простая: метро необходимо открыть. Наземный транспорт чем-то отличается от подземного? В подземном – вытяжка лучше. Из-за послабления карантина люди начали ходить на работу, они едут в наземном транспорте, где тесно и душно", – подчеркнул Кернес.
Напомним, работу метро разрешат лишь в том случае, если город вложится в критерии, необходимые для смягчения карантина.
Еще сообщалось, что Киевская горгосадминистрация обратилась к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая на общих основаниях.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент