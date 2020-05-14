На Сумщине пьяный водитель перевозил троих пассажиров в багажнике

Мужчина не имел при себе водительского удостоверения, потому что вообще его не получал, объяснили патрульные.

В Сумской области патрульные полицейские остановили нетрезвого водителя легковушки ВАЗ-21063, который перевозил семерых пассажиров, троих из них – в багажнике. Об этом сообщает управление патрульной полиции региона в четверг, 14 мая.

Отмечается, что автомобиль, в багажном отделении которого сидели трое граждан, инспекторы увидели, патрулируя автодорогу национального значения Н12 Сумы – Полтава в городе Тростянец.

Правоохранители догнали и остановили ВАЗ-21063, за рулем которого находился 33-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

"В салоне, кроме водителя, было четыре пассажира, а еще трое решили сесть в багажник, чтобы водитель не делал за ними дополнительный рейс. Они как раз направлялись отдыхать в лес. Водительского удостоверения водитель не имел, ведь вообще его не получал. К тому же выяснилось, что в течение года на него уже составляли административные материалы за управление в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщеии.

В присутствии двух свидетелей водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения как с помощью алкотестера, так и в медицинском учреждении.

На мужчину составили два административных протокола по статьям управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и управление транспортным средством лицом с признаками опьянения, которое дважды в течение года подвергалось за это административной ответственности (ч.2 ст.126 и ч.3 ст.130 КоАП).

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель устроил столкновение авто трех служб такси – Bolt, Uber и Uklon. Авария произошла на светофоре.

А в Кировоградской области патрульные остановили водителя, в крови которого обнаружили алкоголя в 25 раз больше нормы.

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