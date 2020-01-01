Бизнес и дети. Скандал с суррогатным материнством

До конца карантина в Украине могут застрять тысячи детей, которых родили суррогатные матери для иностранцев. Власти говорят о необходимости изменения законодательства.

Суррогатное материнство давно превратилось в прибыльный бизнес в Украине. Но из-за карантина детей, которые родились в Украине, не могут отдать их иностранным родителям. Власти обратили внимание на проблему только после публикации одной из клиник, занимающихся суррогатным материнством. Теперь снова пошли разговоры о законодательном урегулировании этой сферы.

Дети в отеле

Клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видео, на котором видно почти полсотни младенцев в одной комнате. Видео предназначалось для суррогатных родителей из разных стран: США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Франции, Германии и других.

Но на видео обратила внимание обмудсмен Людмила Денисова, которая назвала суррогатное материнство проблемой, требующей немедленного реагирования.

“Данный видеоролик является подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как товар высокого качества“, — возмущалась Денисова.

По мнению омбудсмена, это свидетельствует о том, что государство не принимает всех необходимых мер по защите прав детей и достойному отношению к ним, а “Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать.

Проверка

В итоге выяснилось, что в киевском отеле Венеция, который принадлежит владельцу клиники Биотех Альберту Точиловскому, сейчас находится 51 ребенок. 16 из них живут с родителями-иностранцами. За остальными ухаживают няни. По словам Точиловского, в отеле находятся дети из 27 стран.

Омбудсмен отправила в отель проверку ювениальной полиции, которая проблем не увидела.

“Если эти дети находятся тут на основании доверенности тех родителей, которые являются сторонами гражданских договоров на рождение ребенка методом искусственного оплодотворения с применением суррогатного материнства, нет никаких вопросов”, — заявила представительница омбудсмена Аксана Филипишина, которая тоже пришла, чтобы проверить документы детей и условия жизни детей.

Что говорят родители

Журналисты ТСН пообщались с отцом одной из новорожденных детей — шестимесячной Луны. Мужчина — норвежец. Он рассказал, что живет в отеле вынужденно, так как из-за карантина не может вылететь на родину. По его словам, прежде чем решиться завести ребенка с помощью суррогатной матери, они с женой пытались самостоятельно сделать это 10 лет, но безуспешно.

Проблема в МИД?

Позже Денисова признала, что нарушений со стороны клиники нет ,а в отеле, где содержаться дети чисто и опрятно.

Родители 36 младенцев не могут приехать в Украину. Они сообщили омбудсмену, что обращались в МИД Украины, но там предложили обратиться сначала к своим посольств, а потом уже через дипломатическое обращение этих государств Украина должна была помогать решить вопрос, но государства не смогли этого сделать, а некоторые посольства отказались это делать.

По словам Денисовой, омбудсмен, МИД и миграционная служба попытались выработать такой механизм, чтобы родители могли приехать и забрать своих детей.

В частности, каждый из этих родителей должен обратиться к уполномоченному по правам человека с соответствующим заявлением, а омбудсмен поможет им решить вопрос въезда и выезда из Украины.

Глобальное решение

По словам Денисовой, в целом в Украине уже более 100 детей ждут своих родителей в разных центрах репродуктивной медицины. Если карантин будет продлен, таких детей будут уже тысячи.

Одно из предложение – разрешить применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины.

Минсоцполитики инициирует законодательное усиление защиты прав детей, рожденных суррогатными матерями. “Мы хотим, чтобы дети не становились предметом купли-продажи, а к женщине не было проявлений различных форм эксплуатации, и в то же время, мы не имеем права лишить возможности стать биологическими родителями те семейные пары, которые не могут выносить своего ребенка по медицинским показаниям”, — отметили в ведомстве.

Сколько это стоит

Цены на услугу суррогатного материнства в Украине колеблются от 30 до 70 тысяч долларов, зависит от пакета, в который входит и проживание, и программы, и оплата суррогатной мамы, и встречи, и перелеты. При этом оплата суррогатной мамы — это только небольшая часть пакета. При этом в США стоимость таких программ доходит до 300 тысяч долларов.

Одна из суррогатных матерей рассказала ТСН, что за двойню для пары из Польши всего получила 19 тысяч тысяч долларов. 15 тысяч – основная сумма, которая указана в договоре, плюс 3 тысячи долларов за второго ребенка и тысяча за то, что было кесарево сечение.