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Украинские военные получили аппараты ИВЛ от Канады и ООН

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Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим.
Церемония передачи медтехники прошла Главном военном клиническом госпитале
Церемония передачи медтехники прошла Главном военном клиническом госпитале
Минобороны Украины

Правительство Канады и Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали Вооруженным силам Украины партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в четверг, 14 мая.

Отмечается, что церемония передачи медтехники прошла в Национальном военно-медицинском клиническом центре Главный военный клинический госпиталь. Всего ВСУ получили семь систем ИВЛ, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

"Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Украинские военные получили аппараты ИВЛ от Канады и ООН

Напомним, накануне в ВСУ выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Всего в украинской армии болеют 48 военнослужащих, при этом 61 человек уже выздоровел.

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Теги: ООН, Минобороны, Канада, видео, фото, техника, ВСУ, медицинская помощь
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Источник: korrespondent.net

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