Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим.

Правительство Канады и Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали Вооруженным силам Украины партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в четверг, 14 мая.

Отмечается, что церемония передачи медтехники прошла в Национальном военно-медицинском клиническом центре Главный военный клинический госпиталь. Всего ВСУ получили семь систем ИВЛ, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

"Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Украинские военные получили аппараты ИВЛ от Канады и ООН

Напомним, накануне в ВСУ выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Всего в украинской армии болеют 48 военнослужащих, при этом 61 человек уже выздоровел.

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