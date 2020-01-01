В Мариуполе на меткомбинате Азовсталь погиб рабочий

В конверторном цеху произошел обрыв троса люльки подъемника, в которой находились двое рабочих.

В Мариуполе на металлургическом комбинате Азовсталь произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погиб один рабочий и еще один пострадал. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области в четверг, 14 мая.

Досудебным расследованием установлено, что утром 13 мая на территории конверторного цеха Азовстали при выполнении работ по футеровке конвектора произошел обрыв троса люльки подъемника, в которой находились двое рабочих.

"В результате падения с 11-метровой высоты огнеупорщик получил открытый перелом бедра со смещением, закрытые переломы ребер и лучевой кости и сейчас находится в больнице, а 46-летний мастер скончался на месте", – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекших гибель людей (ч.2 ст.272 УК Украины).

Внимание, видео содержит сцену гибели людей!

Напомним, в апреле на Азовстали произошел пожар на территории конверторного цеха. Тогда никто не пострадал.

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