Суд снял арест с судна РФ, добывавшего песок в Черном море

Прокуратура Крыма уже возбудила уголовное дело по статье о принятии судьей заведомо неправосудного решения.

Судно Sea Breeze было арестовано в апреле 2018 года Юрий Луценко / Facebook

Один из районных судов Одессы отменил арест российского судна, которое незаконно добывало песок в заповедных зонах Черного моря у побережья аннексированного Крыма. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в четверг, 14 мая.

По данным надзорного ведомства, судно было арестовано 16 июля 2018 года по ходатайству прокуратуры АР Крым для обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых на сумму более 140 млн гривен.

Отмечается, что судья одного из судов Одессы 13 мая вынес решение об отмене ареста на судно. Крымская прокуратура будет обжаловать незаконное судебное решение в Апелляционном суде Одесской области. Также будет дана оценка действиям судьи. Возбуждено уголовное дело по статье о принятии судьей заведомо неправосудного решения (ч.2 ст.375 УК Украины).

"После передислокации органа досудебного расследования – Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе из Одессы в Херсон, достоверно зная о неподсудности дела районному суду г. Одессы, адвокаты владельца в марте 2020 года обратились именно к этому суду", – рассказали в прокуратуре.

В свою очередь Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что производство начали в отношении судьи Приморского районного суда Одессы Деруса А.В, а судно, с которого сняли арест, называется Sea Breeze.

Напомним, в апреле 2018 года украинский суд арестовал российское судно, которое вело незаконную добычу песка в аннексированном Крыму для строительства Керченского моста. Речь шла о незаконной добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник Лебединые острова).

В результате было арестовано находящееся в порту Южный судно компании Trans Services Maritime (порт приписки – Туапсе, Российская Федерация).

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