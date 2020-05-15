Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент утвердил запрет соцсетей и сайтов РФ

Комментариев: 1
Глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности об ограничительных мерах в отношении российских интернет-сервисов.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей. Соответствующий указ № 184/2020 был опубликован 14 мая.

Документ, подписанный главой государства, вводит в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Напомним, 15 мая 2017 года президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Под запрет, в частности, попали ресурсы Mail.ru и социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

В апреле СБУ предложила продолжить ограничительные меры в отношении российских соцсетей. По данным ведомства, около 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются из информационного пространства РФ.
 
В среду, 13 мая, СНБО передал в офис президента проект указа о продлении санкций против российских интернет-сервисов. Инициативу по блокировке также поддержала Верховная Рада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, запрет, сайты, РФ, соцсети, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Zukoxress    15.05.2020, 02:01
Оценка:  -23
Zukoxress
"Я-ваш приговор"...Клоун ты и балобол!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь