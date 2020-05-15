Киев ожидает первый транш МВФ в течении недели или двух

Точные цифры и сроки выдачи кредита будут определены на следующей неделе, уточнила представитель Офиса президента.

Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив facebook.com/yuliya.kovaliv

Корреспондент