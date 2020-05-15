Киев ожидает первый транш МВФ в течении недели или двух
Точные цифры и сроки выдачи кредита будут определены на следующей неделе, уточнила представитель Офиса президента.
Украина рассчитывает получить первый транш средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение недели или двух. При этом общий размер программы все еще дорабатывается, сообщило 15 мая агентство Reuters.
Отмечается, что эту информацию подтвердила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.
По ее словам, принятие Верховной Радой закона о банковской деятельности и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках сделки с МВФ правительство Украины ожидает получить пять миллиардов долларов.
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