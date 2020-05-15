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Киев ожидает первый транш МВФ в течении недели или двух

Комментариев: 2
Точные цифры и сроки выдачи кредита будут определены на следующей неделе, уточнила представитель Офиса президента.
Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив
Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив
facebook.com/yuliya.kovaliv
 
Украина рассчитывает получить первый транш средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение недели или двух. При этом общий размер программы все еще дорабатывается, сообщило 15 мая агентство Reuters.
 
Отмечается, что эту информацию подтвердила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.
 
По ее словам, принятие Верховной Радой закона о банковской деятельности и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ".
 
 
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в рамках сделки с МВФ правительство Украины ожидает получить пять миллиардов долларов.

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Теги: МВФ, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Zukoxress    15.05.2020, 06:39
Оценка:  -23
Zukoxress
Брать новые кредиты чтобы рассчитываться с кредитами старыми-это и есть пэрэмога.В этом не стоит сомневаться.За это и мулдан(данный мулам)стоял.
Бим_Бом    15.05.2020, 07:08
Оценка:  +1
Бим_Бом
Педик Антибес, приходится рассчитываться ещё за твоего прызыдэнта урки януковича, который брал кредиты и потом из все сбиздил!
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