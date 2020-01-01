В Виннице от коронавируса умер священник

У настоятеля храма и его жены обнаружили коронавирус неделю назад. Сейчас храм закрыт на карантин, контактные лица проверяются.

В Виннице в четверг, 14 мая, от коронавируса скончался настоятель храма УПЦ МП Алексей Иродов. Об этом сообщает местное издание 33 канал.

Отмечается, что неделю назад у него и его жены подтвердили COVID-19. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Священник умер на 49 году жизни.

Сейчас храм закрыт, а все, кто общался со священниками, проходят проверку.

Напомним, в марте в Виннице прошел несколькотысячный крестный ход УПЦ МП против коронавируса. Как заявляли организаторы, это шествие – "традиционная реакция церкви на вспышки болезней, засухи, природные катаклизмы, эпидемии, и является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса".

А несколько дней назад в Виннице заявили о признаках второй волны COVID.

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