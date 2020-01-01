Итоги 14 мая: Энергокризис в Украине и вторая волна COVID-19 в ЕС

В Украине сложная ситуация на энергетическом рынке; ВОЗ предупреждает о новой волне коронавируса в Европе: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине возник кризис на энергорынке depositphotos.com

В Укрэнерго назвали причины кризиса в энергетике

И.о. главы Укрэнерго Владимир Кудрицкий завил, что сложная ситуация на энергетическом рынке возникла из-за: падения потребления электроэнергии, несовершенной модели энергорынка и смеси большого роста “зеленой“ энергии с резким падением резервов гидроэлектростанций. По его словам, решить проблемы в энергосекторе поможет обновленный энергетический баланс.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, в условиях энергетического кризиса Украина не может себе позволить иметь самую дорогую “зеленую“ энергию в Европе.

ВОЗ призвала Европу готовиться к второй волне COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны подготовиться ко второй, более сложной волне коронавируса, которая ожидается осенью. ВОЗ рекомендует уделить особое внимание укреплению систем здравоохранения.

Состоялись очередные переговоры по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции, на котором Украину представляла обновленная делегация.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно неподконтрольных территориях Донбасса могут состояться по законам Украины исключительно после получения контроля над границей. Также Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции.

По итогам переговоров представитель России Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в том, что не было принято заявление о дополнительных мерах по прекращению огня и рассказал об угрозе срыва встречи.

В ООН подсчитали, сколько потеряет мировая экономика в ближайшие два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика потеряет 3,2% валового внутреннего продукта или 8,5 триллиона долларов. Отмечается, что потери в таких размерах сведут на нет прирост мирового ВВП за предыдущие четыре года.

Шестой срок. Как будут снова выбирать Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом на новых выборах главы государства, которые запланированы на август.

За сутки в Украине выявили 422 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировали 16 847 случаев коронавируса, из них 456 закончились смертью и 4143 − выздоровлением.

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