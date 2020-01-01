Новости Донбасса 15 мая: Потерь нет

Украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и еще пятерых ранили.

За минувшие сутки, 14 мая, боевики 11 раз нарушили режим “тишины“. У ВСУ потерь нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, противник обстрелял наши позиции из запрещенных “Минском“ минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ противник вел огонь:

неподалеку Песков и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

по защитникам Верхнеторецкого стреляли из 82 мм минометов и гранатометов различных систем.

рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка террористы использовали станковые противотанковые гранатометы.

вблизи Водяного использовали крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“ оккупанты дважды вели огонь рядом с Орехово. Здесь оккупанты использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Неподалеку от Хутора Свободного враг применял 82-мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Зайцевого боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и еще пятерых ранили. С начала текущих суток боевики активности не проявляли.

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