Во Львовской области коронавирусом заражено более 940 человек

Скончались 23 человека.

За минувшие сутки, 14 мая, во Львовской области коронавирусом заразились 38 человек. В общем коронавирусом инфицировано 942 человека. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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“По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 942 случая инфицирования коронавирусом, из них 23 - летальные (сейчас статистика еще не учла одного пациента, который умер также с диагнозом коронавирус)“, - говорится в сообщении.

В инфекционной больнице находятся 164 человека, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека. Также 180 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за сутки, 13 мая, лабораторные центры в городе провели 356 ПЦР-тестов, из которых 38 - положительные (из них - 20 это жители Львова).

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Напомним, ранее в Виннице от коронавируса умер священник. У настоятеля храма и его жены обнаружили коронавирус неделю назад. Сейчас храм закрыт на карантин, контактные лица проверяются.

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