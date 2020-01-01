Под Запорожьем из окна выпали двое детей

Родители во время падения находились в соседней комнате.

В городе Пологи Запорожской области двое детей выпали из окна, когда их родители на минуту отвлеклись и отошли в соседнюю комнату.

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Об этом сообщает местное издания Районка.

Отмечается, что дети живы и отделались незначительными травмами. На место инцидента прибыли медики и полицейские. Все обстоятельства инцидента были установлены, с родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, в Харькове на подростка упали футбольные ворота. Футбольные ворота упали, так как были закреплены с нарушением правил безопасной эксплуатации.

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