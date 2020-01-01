Убийство 3-летнего сына Соболева: отец обратился к Зеленскому

Нардеп Соболев публично обратился к президенту.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев обратился к президенту Владимира Зеленского касательно расследования покушения на него, в результате которого погиб 3-летний сын.

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Публичное обращение к Зеленскому он опубликовал в Facebook.

Соболев рассказал, что самостоятельно собирает информацию по делу об убийстве его 3-летнего сына. Он готов передать следствию всю доказательную базу.

Я обращаюсь к нашему президенту - я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беззаконие, которое сейчас творится, и предотвратить новые убийства, - написал Соболев.

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При этом депутат сознался, что на данный момент не знает, кто покрывает заказчиков покушения на него и причастных к смерти сына, но убежден, что они понесут ответственность.

Напомним, Соболев обещает 2 млн грн за информацию об убийцах своего сына. Награду получит тот, кто поможет поймать заказчика покушения.

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