В Украине 17 330 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
Читай также: В Беларуси заявили, что достигли плато по коронавирусу
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 674 случая;
- Волынская область - 582 случая;
- Днепропетровская область - 791 случай;
- Донецкая область - 121 случай;
- Житомирская область - 538 случаев;
- Закарпатская область - 816 случаев;
- Запорожская область - 356 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
- Кировоградская область - 437 случаев;
- г. Киев - 2068 случаев;
- Киевская область - 1094 случая;
- Львовская область - 942 случая;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 228 случаев;
- Одесская область - 712 случаев;
- Полтавская область - 257 случаев;
- Ровенская область - 1074 случая;
- Сумская область - 158 случаев;
- Тернопольская область - 1060 случаев;
- Харьковская область - 757 случаев;
- Херсонская область - 167 случаев;
- Хмельницкая область - 222 случая;
- Черновицкая область - 2600 случаев;
- Черкасская область - 350 случаев;
- Черниговская область - 96 случаев.
Читай также: Несколько стран ЕС пожаловались на некачественные китайские маски
Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, во Львовской области коронавирусом заражено более 940 человек. Скончались 23 человека.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.