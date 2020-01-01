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В Украине 17 330 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За сутки заразились 483 человека.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 674 случая;
  • Волынская область - 582 случая;
  • Днепропетровская область - 791 случай;
  • Донецкая область - 121 случай;
  • Житомирская область - 538 случаев;
  • Закарпатская область - 816 случаев;
  • Запорожская область - 356 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
  • Кировоградская область - 437 случаев;
  • г. Киев - 2068 случаев;
  • Киевская область - 1094 случая;
  • Львовская область - 942 случая;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 228 случаев;
  • Одесская область - 712 случаев;
  • Полтавская область - 257 случаев;
  • Ровенская область - 1074 случая;
  • Сумская область - 158 случаев;
  • Тернопольская область - 1060 случаев;
  • Харьковская область - 757 случаев;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 222 случая;
  • Черновицкая область - 2600 случаев;
  • Черкасская область - 350 случаев;
  • Черниговская область - 96 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщение о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, во Львовской области коронавирусом заражено более 940 человек. Скончались 23 человека.

 

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Теги: коронавирус, Украина, вирус
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