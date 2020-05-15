Гончарук: Президента Зеленского продолжают вводить в заблуждение

Экс-премьер-министр рассказал, почему провалились реформы в Украине.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в информационном вакууме и его продолжают вводить в заблуждение. По его словам, в команде президента присутствуют три типа людей: за изменения, за президента, за себя. Об этом он написал у себя в Facebook.

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“Первый тип членов команды продвигал идеи и боролся за перемены. Сейчас их осталось очень мало. Второй тип людей беспокоился прежде за то, чтобы не навредить президенту. Это ближайшие к нему люди. Почти семья. Третий тип людей - приспособленцы, которые использовали Президента как социальный лифт. Они избегают “непопулярных тем“, строят или свои кормушки, или отрабатывают или наращивают себе “рейтинг“. Таких подавляющее большинство“, - пишет Гончарук.

По его словам, вокруг президента стали создавать информационное поле, которое продолжает формировать ложное представление о ситуации в стране и, в частности, о неэффективности правительства Гончарука.

Гончарук заявил, что после первых недовольств команда “посыпалась“ и первую категорию людей “слили“ в угоду рейтингам. Президент и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один.

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Так, по его словам, земельную реформу провели почти для “галочки“, медреформу прибили сомнительными кадровыми назначениями, налоговую реформу отложили на неопределенный срок, доступное кредитование для МСБ серьезно пробуксовывает, а сотрудничество с МВФ теперь выглядит “вынужденным шагом, чтобы предотвратить дефолт“, а не партнерством в структурных реформах ради развития.

Президента, такое впечатление, поместили в информационный карантин. Его продолжают вводить в заблуждение, что побуждает к принятию противоречивых решений. Надеюсь, в ближайшее время он сможет разобраться в ситуации. Пока же наблюдаем отсутствие системного подхода к построению отношений между государством и украинцами. Власть должна руководствоваться не мифическими обещаниями, а шаг за шагом строить единый механизм для благосостояния людей и экономической стабильности страны Итак, мой главный вывод по результатам первого года: если боишься, то не обгоняй, - резюмировал он.

Напомним, ранее Гончарук рассказал об отношениях с Зеленским после увольнения. Экс-премьер-министр уверен, что “мосты не сожжены“.

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