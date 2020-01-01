В четверг в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов - Степанов

За минувшие сутки анализ на коронавирус сделали максимальному числу людей за всё время эпидемии.

За минувшие сутки в Украине провели рекордное за все время эпидемии количество исследований методом ПЦР на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга в пятницу, 13 мая.

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“За прошедшие сутки сделаны 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии“, - сказал Степанов.

Министр отметил, что за минувшие сутки в Украине выявлено 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 48 у детей и 142 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 168 человек. Выздоровели за сутки 330 человек, умерли 20 человек. За сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (84), Киеве (56) и Волынской области (47).

Напомним, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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