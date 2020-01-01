“Слуга народа” хочет помогать врачам за партийные деньги

Зарегистрирован законопроект о поддержке врачей за счет партийных бюджетов.

Нардепы фракции “Слуга народа” зарегистрировали законопроект об изменениях в закон “О политических партиях” по закреплению права политсил до конца 2020 года предоставлять за счет собственных средств финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям.

Об этом сообщила нардеп Евгения Кравчук в Facebook.

Партия “Слуга народа” хочет помочь украинским врачам преодолеть COVID-19. Речь идет о целевой денежной помощи. Действующее законодательство Украины не дает однозначного ответа. Поэтому я и мои коллеги из Высшего совета партии СН Александр Корниенко, Вадим Галайчук, Роман Грищук, Александр Качура, Ольга Коваль, Артем Культенко разработали и зарегистрировали законопроект об изменениях в закон “О политических партиях”. Мы хотим четко зафиксировать право политических партий предоставлять за счет собственных средств финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям государственной и коммунальной форм собственности. Эта норма будет действовать до конца 2020 года, - сообщила Кравчук.

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Кроме того, Кравчук напомнила, что партия моноббольшинства отказалась от госфинансирования на 2020 год, чтобы направить эти средства на борьбу с коронавирусом. Между тем, действующий закон позволял сделать это только на всю парламентскую каденцию партии.

“Сейчас вопрос решен, наш проект “Здоровые деньги” готовится к старту. Годовой объем госфинансирования “Слуги народа” - 140 млн грн. Средства за 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн грн, мы вернули непосредственно в госбюджет. Деньги за 1 и 2 кварталы, еще 70 млн грн, также пойдут на преодоление COVID-19. Если наш законопроект будет принят, мы передадим эти деньги напрямую в регионы Украины. Контролировать расходы будут наши депутаты-мажоритарщики, а в тех округах, где мажоритарщиков у нас нет - депутаты из списка, закрепленные за этими округами. Мы обязательно сообщим, куда пошли средства, - уточнила Кравчук.

Напомним, чиновников начали увольнять из-за доплат медикам. Должности лишился уже замглавы Одесской ОГА. Также уволят главу областного центра экстренной медицинской помощи.

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