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Порошенко похвалил Зеленского за запрет российских соцсетей

Комментариев: 1
Бывший президент назвал запрет "правильным решением".
Порошенко похвалил Зеленского за запрет российских соцсетей
Порошенко похвалил Зеленского за запрет российских соцсетей
EPA/UPG

Бывший президент Петр Порошенко похвалил нынешнего главу государства Владимира Зеленского за решение продлить запрет российских соцсетей в Украине. Об этом Порошенко написал в Facebook.

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“Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня?“ - отметил Порошенко.

Бывший президент отметил, что за время действия ограничений доля украинских интернет-пользователей, посещающих “ВКонтакте“, упала с 54% до 10%. Также снизилась посещаемость украинцами “Одноклассников“ - с 35% до 10%.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский продлил запрет соцсетей и сайтов РФ

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Теги: Петро Порошенко, Владимир Зеленский, российские соцсети, запрет
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Комментариев (2)
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СерыйКыць    15.05.2020, 12:07
Оценка:  0
СерыйКыць
Зеленуха-это последователь Пидоpoшенко.Так что всё логично.
ВосставшийИзБана    15.05.2020, 12:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Глупость какая-то. Кто хочет - эти запреты обходит в одно касание.
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