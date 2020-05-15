Порошенко похвалил Зеленского за запрет российских соцсетей

Бывший президент назвал запрет "правильным решением".

Бывший президент Петр Порошенко похвалил нынешнего главу государства Владимира Зеленского за решение продлить запрет российских соцсетей в Украине. Об этом Порошенко написал в Facebook.

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“Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренный моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня?“ - отметил Порошенко.

Бывший президент отметил, что за время действия ограничений доля украинских интернет-пользователей, посещающих “ВКонтакте“, упала с 54% до 10%. Также снизилась посещаемость украинцами “Одноклассников“ - с 35% до 10%.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский продлил запрет соцсетей и сайтов РФ.

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