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США передали ВСУ оборудование на сумму 25 млн долларов

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Военные получили устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.
Помощь украинским военным от США
Помощь украинским военным от США
facebook.com/usdos.ukraine

Соединенные Штаты Америки передали украинской армии спецтехнику и медицинское оборудование общей стоимостью 25 млн долларов. Все переданное оборудование предназначено для подразделений ВСУ, которые ведут боевые действия на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба посольства США у себя в Facebook

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“Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 миллионов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии“, - говорится в сообщении.

Помощь украинским военным от США
Помощь украинским военным от США
facebook.com/usdos.ukraine

Напомним, ранее украинские военные получили аппараты ИВЛ от Канады и ООН. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим. 

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Теги: США, ВСУ, Оборудование, Помощь, Военные
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