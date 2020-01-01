В дом “слуги народа” на Закарпатье бросили “коктейль Молотова”

Речь идет о доме нардепа Михаила Лабы.

В Закарпатской области злоумышленники пытались сжечь дом народного депутата Украины от "Слуги народа" Михаила Лабы.

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Об этом сообщил сам пострадавший, а также пресс-служба МВД.

По данным полиции, преступление произошло ночью 15 мая в селе Невицкое Ужгородского района. Неизвестный бросил во двор нардепа от “Слуги народа” бутылку с легковоспламеняющимся веществом.

На террасу кинули "коктейль Молотова" pershij.com.ua

“Коктейль Молотова” попал в деревянную беседку, после чего та вспыхнула. Очаг возгорания хозяевам удалось погасить самостоятельно без помощи пожарных. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты и кинологи.

По факту попытки поджога дома нардепа следователи возбудили уголовное дело. Все сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Полицейские исследуют картину указанного преступления и принимают все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к поджогу.

Пожар затушил сам нардеп pershij.com.ua

Сам Михаил Лаба в комментарии сайту “Перший” рассказал, что злоумышленник бросил ему во двор "коктейль Молотова" примерно в 00:45. Бутылка с зажигательной смесью попала на террасу дома. Вспыхнувший огонь удалось потушить самому нардепу до приезда ГосЧС.

Полиция возбудила уголовное дело pershij.com.ua

Напомним, полиция отчиталась по делу о поджоге одесского монастыря. По версии копов, храм поджег его бывший послушник по фамилии Тимуцу, 1971 года рождения.

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