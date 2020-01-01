Украина достаточно сильна, чтобы отказаться от услуг МВФ – Саакашвили

Новоназначенный главный реформатор Украины считает необходимым по примеру Грузии отказаться от кредитов МВФ.

Украина достаточно сильна для того, чтобы отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Об этом глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире программы “Право на власть“ на канале 1+1 в четверг, 14 мая.

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“Посмотрите, сколько МВФ нам денег дает. Он дает нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии, отказался от услуг МВФ и я думаю, что Украина сильная потенциально, чтобы от этого отказаться“, - заявил он.

По словам Саакашвили, отказаться от МВФ Украина может в случае, если начнет проводить реформы, в частности развивая государственно-частное партнерство с малым и средним бизнесом. Так, чиновник предлагает ограничить количество функций, которые выполняет государство, и передать максимальное их количество бизнесу.

Напомним, 7 мая президент Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой национального комитета реформ. При этом Зеленский отметил, что ожидает от новоназначенного “главного по реформам“ конкретных результатов уже в ближайшие месяцы.

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