Украина достаточно сильна, чтобы отказаться от услуг МВФ – Саакашвили
Украина достаточно сильна для того, чтобы отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Об этом глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире программы “Право на власть“ на канале 1+1 в четверг, 14 мая.
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“Посмотрите, сколько МВФ нам денег дает. Он дает нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии, отказался от услуг МВФ и я думаю, что Украина сильная потенциально, чтобы от этого отказаться“, - заявил он.
По словам Саакашвили, отказаться от МВФ Украина может в случае, если начнет проводить реформы, в частности развивая государственно-частное партнерство с малым и средним бизнесом. Так, чиновник предлагает ограничить количество функций, которые выполняет государство, и передать максимальное их количество бизнесу.
Напомним, 7 мая президент Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой национального комитета реформ. При этом Зеленский отметил, что ожидает от новоназначенного “главного по реформам“ конкретных результатов уже в ближайшие месяцы.
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