Омбудсмен проверила условия содержания малышей от суррогатных матерей

Людмила Денисова отметила, что дети находятся в хороших условиях.

Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова ознакомилась с условиями содержания 46 детей в столичной гостинице Венеция. Об этом омбудсмен сообщила в своем Facebook.

Всего в Украине насчитывается около сотни детей, рожденных суррогатными матерями. Все они ждут встречи с родителями - отметила она

Людмила Денисова заявила, что дети содержатся в хороших условиях.

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“На каждого ребенка заведен журнал, в котором отмечается дата поступления, вес, питание, рекомендации врачей“ - отметила омбудсмен.

По словам Денисовой, некоторые дети в гостинице находятся длительное время. Например, 3-х месячный мальчик живет здесь уже два месяца, “так как Китай закрылся и вывезти ребенка не представлялось возможным“.

Некоторые родители написали обращение о том, что у них есть проблемы по легализации этих детей. Мы им поможем, так как есть подтверждение о том, что это действительно их дети - отметила она

Ранее сообщалось о том, что клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видео с полсотней младенцев в одной комнате. Видео было предназначено для суррогатных родителей из США, Италии, Китая и других стран. Они не могут вывезти детей в связи с карантином.

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