На Донетчине пенсионерка пыталась покончить с собой, прыгнув с моста

Ее спасли двое неравнодушных мужчин.

В городе Волноваха Донецкой области 68-летняя пенсионерка пыталась свести счеты с жизнью, спрыгнув с моста. Инцидент произошел 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Так, в полицию Волновахи позвонил мужчина с сообщением, что на мосту находится женщина, которая пыталась покончить с собой. На место происшествия немедленно прибыли полицейские. Они увидели плачущую бабушку и двух мужчин, которые спасли ее. Женщину успокоили и передали родным. Сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

Один из героев сразу же уехал с места происшествия, убедившись, что спасенная женщина теперь в надежных руках. С другим мужчиной сотрудникам полиции удалось пообщаться.

Возвращаясь в город, я увидел бабушку, которая уже перелезла за ограждение моста. Наверное, как говорится, на адреналине, я немедленно выскочил из автомобиля, подбежал к ней и схватил ее за куртку. Одновременно со мной подбежал еще один человек, который проезжал мимо. Женщина кричала, чтобы ее не трогали, отпустили, но мы, совсем не слушаясь ее, вытащили на другую, безопасную сторону и сразу же позвонили в полицию, - рассказал мужчина.

Сергей Омельчук. Мужчина спасший пенсионерку dn.npu.gov.ua

Мост, с которого пыталась спрыгнуть пенсионерка dn.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Харькове покончил с собой 28-летний мужчина. Мужчина бросился с моста на железнодорожную платформу.

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